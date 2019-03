L’imbroglio dans lequel s’est plongé le gouvernement de Theresa May suscite l’agacement de ses partenaires européens, qui n’entendent pas lui accorder de report du Brexit sans perspective crédible de sortie de crise. "Nous sommes de bonne volonté, mais nous avons aussi d'autres sujets à traiter" , a souligné la ministre française des Affaires européennes à son arrivée à une réunion du Conseil des Affaires européennes à Bruxelles, mardi matin.

Un agacement également exprimé quelques minutes plus tôt par son collègue allemand Michael Roth: "L’ambiance est très mauvaise. Nous sommes vraiment épuisés par ces négociations", a-t-il dit, demandant des propositions claires et précises du gouvernement britannique sur la nécessité d'une extension. Et d’implorer: "S’il vous plaît, chers amis britanniques, agissez. L’heure tourne."