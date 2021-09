Sarkozy condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne en 2012

Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable pour financement illégal de sa campagne électorale en 2012. Il écope d'un an de prison ferme sous le régime de la surveillance éléctronique.

Nicolas Sarkozy écope d'un an de prison ferme. La peine sera aménagée et exécutée sous le régime de la surveillance électronique, a déclaré le tribunal correctionnel de Paris. La peine prononcée est supérieure aux réquisitions du parquet qui avait proposé un an dont 6 mois avec sursis.