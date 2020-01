Ségolène Royal dans le collimateur de la justice financière

Ségolène Royal, qui aime les projecteurs, aura été servie. Aujourd’hui, deux affaires concomitantes, l’une politique et l’autre judiciaire, ont remis l’ancienne ministre socialiste au cœur de l’actualité française. La première concerne son poste d’ambassadrice des Pôles Arctique et Antarctique, une mission stratégique visant à défendre la position de la France dans ces régions du monde. À ce sujet, Ségolène Royal a, dès ce mercredi, choisi de prendre les devants sur les réseaux sociaux pour confirmer que l’exécutif envisageait de "mettre fin" à ses fonctions le 24 janvier, et ce, en raison de ses critiques récurrentes contre le gouvernement.