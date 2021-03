Seize départements français, dont Paris, reconfinés pour un mois

Le Premier ministre français a indiqué ce jeudi soir que le gouvernement avait décidé de reconfiner seize départements à travers le pays dès ce week-end.

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé ce jeudi que seize départements français, dont l'ensemble de la région parisienne, seraient reconfinés pendant les quatre prochaines semaines pour tenter d'endiguer ce qu'il a présenté comme une "troisième vague" de l'épidémie de coronavirus.

Cette mesure, plus drastique que le confinement le week-end en vigueur depuis plusieurs semaines dans les métropoles de Nice (Alpes-Maritimes) et Dunkerque (Nord), entraînera dès vendredi à minuit la fermeture des commerces "non essentiels", mais pas celle des écoles, a précisé Jean Castex. Les activités en extérieur resteront également autorisées à condition de présenter une attestation et dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez soi.

34.998 cas Le pays a enregistré mercredi et jeudi respectivement 38.501 et 34.998 nouveaux cas d'infection au coronavirus, un niveau qu'il n'avait plus connu depuis le deuxième confinement en novembre dernier.

Outre l'Île-de-France, où le nombre de cas a augmenté de 23% en une semaine, a dit Jean Castex, la région des Hauts-de-France et les départements des Alpes-Maritimes, de l'Eure et de la Seine-Maritime sont concernées par cette mesure. Les déplacements entre ces territoires et les régions non confinées seront interdits, sauf motifs professionnels ou impérieux, a précisé le Premier ministre. Dans l'ensemble des régions, le début du couvre-feu va être repoussé de 18h à 19h pour tenir compte du passage à l'heure d'été, a-t-il ajouté.