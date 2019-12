Septième "urbi et orbi" de Noël pour le pape François ce mercredi midi

Le pape François doit adresser son traditionnel message "urbi et orbi" (à la ville de Rome et au monde, en latin) à l'occasion de son septième Noël dans ses fonctions, mercredi au Vatican, pour un vaste tour d'horizon des zones de conflits.

Cette bénédiction "urbi et orbi" revient deux fois par an, à Pâques et à Noël. A l'occasion de la précédente, le 21 avril, l'Argentin avait exprimé sa "tristesse" après les attentats au Sri Lanka qui avaient fait plus de 250 morts et près de 500 blessés, en ce dimanche pascal, se déclarant proche de "toutes les victimes d'une si cruelle violence".