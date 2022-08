Serbie : la cheffe du gouvernement désignée à nouveau Première ministre

La Première ministre sortante serbe, Ana Brnabic, a été chargée samedi par le président serbe, pour la troisième fois d'affilée, de former un nouveau gouvernement, près de cinq mois après les élections remportées par le parti présidentiel début avril.

"Il est très important qu'elle reste à la tête du gouvernement afin que nous puissions continuer à résoudre des problèmes", a déclaré le chef de l'Etat serbe Aleksandar Vucic, en proposant le nom d'Ana Brnabic, 46 ans, au vote du Parlement. "Il est très important que quelqu'un qui est expérimenté et en qui j'ai pleinement confiance puisse assurer cette tâche en ce moment", a ajouté M. Vucic.

Le vote du Parlement ne devrait être qu'une formalité puisque la formation présidentielle, le Parti serbe du progrès (SNS), dispose de 120 sièges sur 250 à l'Assemblée nationale , et alors que M. Vucic a annoncé la participation dans le gouvernement d'Ivica Dacic, président du Parti socialiste, qui compte 31 députés. Même si le poste de président est largement honorifique en Serbie, Aleksandar Vucic est souvent accusé de tendances autoritaires par des organisations des droits de l'Homme, alors que ses détracteurs affirment que le rôle de ses Premiers ministres n'est que de faire écho à sa propre politique.

M. Vucic a aussitôt fait savoir qu' Ana Brnabic ne resterait pas en poste pendant quatre ans et que le nouveau gouvernement allait subir des "changements" en 2024. Néanmoins, Mme Brnabic, nommée une première fois en 2017, deviendra le premier chef du gouvernement serbe à entamer un troisième mandat, depuis la réinstauration du multipartisme au début des années 1990.

Droits LGBTQ en question

Elle est aussi la première femme à être à la tête du gouvernement dans l'histoire de la Serbie et également la première personne ouvertement homosexuelle à occuper ces fonctions dans ce pays de 7 millions d'habitants et où l'homophobie reste répandue.

Mais elle a été critiquée pour ne pas avoir défendu plus vigoureusement les droits de la communauté LGBTQ.