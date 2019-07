"Si Macron veut nous parler, il sait où nous trouver" (Philippe Lamberts)

Élue à une courte majorité, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen aura besoin de tous les appuis pour constituer une équipe forte. Un grand mercato, où rien ne se fera sans le président français Emmanuel Macron. Les Verts, eux, réclament 4 commissaires et des négociations sur le fonds.

Or, coalition qui la soutient est des plus fragile. Une grande partie des 444 députés de la tripartie entre les démocrates chrétiens (PPE), les libéraux (RE) et les socialistes (S&D) n'ont pas voté pour elle. Avec 383 députés sur 747, elle n'est passée qu'à neuf voix près.