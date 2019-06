"Si c'est pour mettre trois coups de peinture verte à l'Europe, ce sera sans nous" (Lamberts)

La tension monte sur le front des négociations européennes. Les premières discussions sérieuses commencent le mercredi 12 juin pour former une coalition entre les quatre groupes parlementaires , démocrates-chrétiens (PPE), socialistes (S & D), libéraux (ALDE) et verts.

Dans les deux autres groupes, socialistes et libéraux , les avis sont partagés entre les élus sensibles aux questions écologiques et d’autres estimant que la répartition des postes sera plus facile dans une petite tripartite (PPE, S & D, ALDE). "En cas de tripartite, le risque est de voir l’extrême droite tenter de faire basculer la majorité", dit une source.

Premier tour de table pour les "Six"

Vendredi soir, un premier tour de table a lieu entre les six dirigeants européens désignés pour négocier l’attribution des postes clés, la présidence de la Commission étant le plus puissant. Et le plus difficile.