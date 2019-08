Si la péninsule trébuche, la zone euro tremble

La chute de la coalition au pouvoir à Rome laisse en suspens l’épineuse question du budget 2020 alors que l’économie italienne patine dangereusement. De quoi raviver les craintes d’une crise européenne…

La crise gouvernementale déclenchée par le belliqueux ministre Matteo Salvini met prématurément fin à une expérience politique contestée par les partenaires européens de l’Italie, mais pourrait ouvrir la voie à des scénarios encore plus inquiétants pour toute l’Union européenne.

La troisième économie de l’UE sort, en effet, amochée par l’aventure avortée lancée par l’alliance jaune-verte. La dette publique nationale augmentera de presque 2% en un an et dépassera à la fin de l’année les 134% du PIB. Et l’Italie a évité de justesse une procédure d’infraction communautaire pour un déficit excessif qui a été réduit à environ 2% du PIB.

Économie atone

Or, la santé des finances publiques est aujourd’hui mise ultérieurement en péril par une croissance qui, malgré toutes les promesses du gouvernement, reste en berne. Le pays, divisé d’un point de vue économique entre un Nord riche et dynamique et un Sud déclinant, est empêtré dans une longue période de stagnation et, l’année dernière, a flirté avec la récession.

Si le taux de chômage a légèrement baissé (il se situe autour des 10%), il reste le troisième taux le plus élevé de l’UE, après la Grèce et l’Espagne. Et le revenu de citoyenneté, introduit par le M5S, n’a pas été à même de se traduire en une significative augmentation de la population active et de la consommation des ménages.

L’autre grand projet introduit par le gouvernement, la réforme des retraites baptisée "Quota 100", est en train de favoriser le départ à la retraite anticipée de dizaines de milliers d’employés des administrations publiques, au niveau central et local, mettant aujourd’hui à risque le fonctionnement de nombreux organismes.

Le taux d’inflation pour 2019 pourrait atteindre environ 1%, bien au-dessous des objectifs affichés par la Banque centrale européenne (qui préconise un taux d’inflation de l’ordre de quasi 2%): un autre important indicateur d’une économie essoufflée qui, en raison de la concurrence internationale, d’un faible niveau d’investissements et d’une productivité stagnante, a du mal à se réinventer.

Seule la balance des paiements courants semble indiquer une bonne santé.

Seule la balance des paiements courants semble indiquer une bonne santé: la preuve que l’économie de la péninsule, lorsqu’elle est tournée vers l’extérieur, affiche, presque malgré ses gouvernants, une flexibilité et une vitalité à toute épreuve.

Inquiétudes à Bruxelles

Les inquiétudes de la Commission européenne se concentrent donc sur la prochaine loi du Budget qu’un nouveau gouvernement de transition est appelé à élaborer et à présenter à l’UE avant le 15 octobre prochain. La crise politique à Rome renforce l’incertitude autour de ce budget 2020.