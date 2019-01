"Si on continue comme ça, l'Union européenne va éclater" (Verhofstadt)

"Nous allons affronter ceux qui veulent détruire l'Europe"

Vous êtes occupé à créer un nouveau parti européen avec le président Macron et La République en Marche. Mais il semble que ces derniers temps, cela se refroidisse…

Je pense qu’ils ont d’autres problèmes à gérer pour l’instant (rire). Soyons clairs, ils ont annoncé leur volonté à Madrid de travailler avec nous et d’être au cœur d’un nouveau mouvement au cours des prochaines années et dans le prochain Parlement. Nous travaillons dessus pour les semaines et les mois qui viennent. Je peux vous dire une chose, ce groupe ne s’appellera pas ALDE.

Quel sera son nom?

Je ne sais pas (rire). Nous voulons que cette nouvelle force politique soit la plus ouverte possible vers l’extérieur. Elle défendra des thèses pro-européennes, réformistes, au centre du paysage politique européen. Cela se traduira par un groupe plus large et qui sera l’alternative pour les nationalistes et les populistes au pouvoir comme Orban en Hongrie et Kaczynski en Pologne. Ce sera aussi une alternative pour les anciens partis, le PPE et les socialistes, qui ont géré l’Europe et sont en fait responsables de l’inertie et du manque de réactivité de l’Union européenne.

Vous allez tout de même nouer des alliances avec les anciens partis?

Naturellement. Nous ne pouvons aller seul au pouvoir. Mais il y a une grande différence entre deux vieux partis et un nouveau qui dit: voici la voie à suivre. Nous ne vivons pas dans un système anglais où vous contrôlez le pays avec une minorité. Plus nous sommes forts, plus de pouvoir nous aurons pour élargir la voie des possibles. Toutes les analyses vont dans la même direction. L’Europe est à un tournant.

Les libéraux vont-ils récupérer des postes européens de haut niveau? Presque tous sont aux mains du PPE…

J’espère que oui. Mais nous n’avons pas de liste d’exigences. Nous allons d’abord voir quelle est la force de notre nouveau mouvement européen réformiste.

Visez-vous la présidence de la Commission européenne?

Pas de spéculation. On verra après les élections.

Vous n’êtes plus intéressé par le poste?

J’entre dans cette élection sans ambition, c’est le meilleur mental pour gagner. Ma seule ambition, c’est de créer un grand parti politique européen.

Les libéraux vont créer une équipe pour les élections. Serez-vous dedans?

On m’a demandé se siéger dans cette équipe et j’ai répondu oui. C’est évident en tant que chef de parti.

Pourquoi l’ALDE n’a-t-elle pas de candidat à la présidence de la Commission?

Nous avons un problème avec le "spitzenkandidat", le candidat unique. Nous avions convenu avec les autres partis européens de lier la présidence de la Commission à la création de listes transnationales pour offrir aux électeurs un vrai choix démocratique. Macron arrive au pouvoir et soutient l’idée. Leo Varadkar soutient aussi l’initiative. Puis, tout à coup, le PPE a une crampe car il pourrait perdre sa première place si on passait aux listes transnationales. Je ne supporte pas ça!

Les gens ont envie de choisir un candidat, et non que cela se passe en coulisse. Les libéraux vont créer une équipe qui reflète le sentiment transnational et non se regrouper autour d’un "spitzenkandidat" qui vient des cénacles du parti.

Pensez-vous que sans structure fédérale, l’Europe risque une nouvelle crise financière?

Draghi ne cesse de le répéter, la politique doit faire son boulot et créer les structures adéquates. Ce qu’il faut faire, et dont on ne parle pas assez, ce sont les actifs sûrs basés sur l’euro, garantis par la BCE. Cela nous permettrait de mieux contrôler les crises de la zone euro et de jouer un rôle plus important vis-à-vis du dollar. Nous avons aussi besoin d’une union bancaire, d’un ministre des Finances, d’un budget de la zone euro.

Comment fédéraliser l’UE?

Je n’ai pas utilisé le mot fédéraliser (rire). Le fédéralisme n’est pas la centralisation. C’est tout le contraire. Le fédéralisme est basé sur la subsidiarité, la centralisation pas du tout. Ne décidez au niveau européen que sur des matières auxquelles vous pouvez apporter une valeur ajoutée, comme le fonctionnement du marché, le réchauffement planétaire, les migrations, les plateformes numériques.

Le mouvement antilibéral de Viktor Orban conquiert l’Europe de l’intérieur….

Les gens croient en l’Europe, mais pas dans la façon dont elle fonctionne aujourd’hui. Ils sont très critiques. Peut-être certains adeptes de la démocratie illibérale ont-ils raison. Et c’est ce que nous voulons faire avec notre mouvement: critiquer l’Union européenne car cela ne marche pas aujourd’hui. Je suis un des premiers grands eurosceptiques. Mais il ne faut pas tomber dans les recettes du passé comme le veulent les populistes et les nationalistes, retourner à l’Etat-nation, aux frontières d’avant Schengen et aux formalités douanières, ce n’est pas cela qui va nous aider. Nous voyons à quel point c’est déjà négatif avec le Royaume-Uni. Le danger ne vient pas d’Orban, mais de nous. Ce n’est pas nouveau que des gens comme Orban veulent suivre une voie autoritaire. Le danger vient de notre laxisme.

Un enjeu majeur se joue aussi en Belgique. Les populistes réussiront-ils à bloquer notre pays aux prochaines élections?

Vous me posez une question sur la Belgique à laquelle j’évite toujours de répondre. Il n’y a pas beaucoup de différence entre la Belgique et l’Europe. La Belgique a toujours été le laboratoire de l’Europe. Et je ne suis pas pessimiste.

Vous pensez qu’une coalition sans la N-VA soit possible, comme un arc-en-ciel?

Je ne pense pas que ce soit bien qu’un ancien Premier ministre, qui l’a été pendant neuf ans, s’immisce comme une belle-mère dans la politique belge. Mauvaise idée. Avant, les élections européennes étaient un test national. Les sujets nationaux déterminaient la bataille. Maintenant, les élections nationales portent sur des sujets européens car c’est là que les décisions sont prises. C’est une bonne évolution.

Êtes-vous partant pour un dernier mandat, ou allez-vous vous consacrer à vos vignobles?

Ce sera ma dernière participation aux élections. J’ai 65 ans. Nous voulons porter une impulsion maintenant et nous avons le pouvoir de le faire grâce aux médias sociaux et aux milliers de personnes qui nous suivent. Nous allons affronter ceux qui veulent détruire l’Europe.