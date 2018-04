Skripal: "il n'y a pas d'explication alternative sur le responsable"

Les examens demandés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques confirment les conclusions britanniques sur l'agent neurotoxique utilisé pour empoisonner l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia le 4 mars à Salisbury, en Angleterre. Boris Johnson assure qu'il "ne peut y avoir aucun doute sur ce qui a été utilisé et il n'y a pas d'explication alternative sur le responsable", la Russie.

Dès le 12 mars, la Première ministre britannique Theresa May avait affirmé que Skripal et sa fille avaient été victimes du Novitchok, un agent innervant mis au point dans les années 1970 et 1980 par l'Union soviétique. Londres a directement mis en cause Moscou, ce qui a déclenché la crise diplomatique la plus grave entre l'Occident et la Russie depuis la fin de la Guerre froide...