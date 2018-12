Smic, CSG, heures sup: les mesures que propose Macron pour répondre aux gilets jaunes

Le président français s'est adressé à la Nation ce lundi à la télévision pour tenter d'apaiser les fortes tensions qui divisent le pays depuis plusieurs semaines dans le cadre des blocages et manifestations des gilets jaunes.

Le président français Emmanuel Macron a prononcé ce lundi soir une allocution décisive afin de tenter de dénouer la crise des "gilets jaunes", la pire depuis le début de son quinquennat.

"Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence", a déclaré d'emblée Emmanuel Macron. "Aucune colère ne justifie qu'on s'attaque à un policier ou à un commerce. C'est désormais le calme républicain qui doit régner."

"Au début de tout cela, il y a une indignation que je ne veux pas réduire aux personnes dont je viens de parler. Cette colère, je la ressens comme juste. Celle des plus modestes, des plus fragiles... Leur détresse ne date pas d'hier. Ce sont 40 années de malaise qui resurgissent. Nous n'avons pas su y apporter une réponse, je prends ma part de cette responsabilité. Je sais qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Ma légitimité, je ne la tire que de vous", a-t-il ajouté.

"Un peuple qui se divise ainsi est un peuple qui court à sa perte. C'est d'abord l'état d'urgence économique et social que je veux décréter aujourd'hui. L'investissement dans l'école et la formation est inédit. Le salaire d'un travailleur au smic sera augmenté de 100 euros. Les heures supplémentaires ne seront pas imposées. Les primes de fin d'année seront déchargées et défiscalisées. Les citoyens les plus fortunés vont devoir aussi faire des efforts", a indiqué le président français, excluant toutefois le rétablissement de l'impôt sur la fortune.

"Pour les retraités qui touchent moins de 2.000 euros par mois, nous annulerons la hausse de la CSG, ce n'était pas juste", a ensuite déclaré Emmanuel Macron, qui a également dit souhaiter une loi électorale plus juste et la prise en compte du vote blanc.

"J'entends que le gouvernement poursuive les réformes de notre pays. Nous voulons des règles plus juste qui récompensent ceux qui travaillent. Le débat national annoncé doit être beaucoup plus large. Je veux que soit posée la question de l'organisation de l'Etat, que nous abordions la question de l'immigration. Le débat se fera dans nos institutions. Vous y aurez votre part, un tel débat doit se faire partout sur le terrain. Je rencontrerons moi-mêmes les maires région par région. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le respect et l'engagement, nous réussirons. Mon seul combat, c'est pour vous", a conclu le président français.

Mutique ou presque depuis les violentes manifestations du 1er décembre et les scènes d'affrontements sous l'Arc de triomphe, Emmanuel Macron doit trouver une sortie de crise rapide pour apaiser la fronde populaire qui déchire le pays depuis plus de trois semaines.

Pris à partie par de nombreux manifestants qui réclament sa démission, il est désormais très impopulaire, à tel point que des observateurs se demandent s'il peut encore sauver son quinquennat. L'issue de cette crise reste incertaine tant la fracture sociale semble profonde entre, d'une part, cette France qui a le sentiment de glisser vers la pauvreté et de ne pas être écoutée des élites et, d'autre part, le gouvernement d'Emmanuel Macron, régulièrement accusé d'être le "président des riches".

Ce lundi matin, le président a consulté à l'Elysée 37 personnes, dont le Premier ministre Édouard Philippe et 12 membres du gouvernement, les patrons des principaux syndicats et du patronat, ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement. "J'ai dit que nous vivions une crise démocratique très grave qui prend racine dans les inégalités sociales et territoriales", avait alors indiqué Laurent Berger, numéro un de la CFDT, syndicat réputé modéré.

"Nous avons demandé des mesures d'urgence, au-delà des simples mesures de trésorerie" pour les entreprises, avait de son côté réclamé Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du Medef (organisation patronale). "J'ai rappelé la nécessité impérieuse de baisser la pression fiscale", a-t-il ajouté.

Les "gilets jaunes", dont la colère est partie d'une nouvelle taxe sur les carburants avant de s'étendre à des doléances multiples, vilipendent en particulier la suppression de l'impôt sur la fortune, y voyant un cadeau pour les plus nantis. Ces Français issus des classes moyennes et populaires se disent excédés par la politique fiscale et sociale de son gouvernement dont ils estiment qu'elle a érodé leur pouvoir d'achat.