Sofagate: une pétition lancée par des femmes demande la démission de Charles Michel

L'affront protocolaire ressenti mardi à Ankara par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est inacceptable pour la Fondation Millenia, fondation internationale d'utilité publique pour l'autonomisation des femmes et l'égalité. Une pétition a été lancée pour demander la démission du président du Conseil européen, Charles Michel. En moins de deux jours, elle a recueilli plus de 2.500 signatures en Belgique, en France, en Italie et même hors de l'Union européenne.