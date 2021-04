"Sofagate": von der Leyen "ne permettra jamais qu'une telle situation se reproduise"

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a reçu lundi le président du Conseil européen Charles Michel pour la première fois depuis l'incident protocolaire du " Sofagate " à Ankara et l'a averti qu'elle "ne permettra pas qu'une telle situation se reproduise".

"Les présidents von der Leyen et Michel ont tenu leur réunion hebdomadaire habituelle et ont discuté d'une série de questions d'actualité", a expliqué le porte-parole de la Commission européenne à l'issue de la rencontre. L'entretien s'est déroulé au Berlaymont, siège de la Commission européenne et a duré près de deux heures. Ursula von der Leyen "a clairement indiqué qu'elle ne permettra jamais qu'une telle situation se reproduise", a précisé une source à la Commission.