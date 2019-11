Sous les pavés, les braises des gilets jaunes couvent encore...

Que sont devenus les gilets jaunes?

En un an, la composition du mouvement a évolué dans sa coloration politique, explique Magali Della Sudda, politologue et historienne à Sciences Po Bordeaux. Cristallisé au départ autour de la question du prix du carburant, il réunissait essentiellement les navetteurs des zones périurbaines et les habitants de la "diagonale du vide", dépendant d’une mobilité bon marché pour se rendre au travail et accéder aux services de base. "Il était alors regardé avec méfiance par les organisations syndicales et politiques, même si une petite fraction de la gauche invitait à suivre le mouvement, y voyant autre chose" qu’une revendication anti-écologiste, rappelle Magali Della Sudda. À la fin 2018 arrive alors une deuxième vague de gilets jaunes, plus politisés, qui se retrouvent dans les mots d’ordre plus généraux d’un mouvement qui réclame désormais plus fondamentalement un pouvoir d’achat accru, plus de justice sociale et une réforme institutionnelle.