Stella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé: "Nous tirons les leçons de la gestion de la pandémie"

La Commissaire européenne à la Santé s'apprête à proposer de nouvelles règles pour accélérer l'approbation des prochains vaccins pour lutter contre les variants du Covid-19.

Au terme d'une semaine marquée par le mea culpa d'Ursula von der Leyen sur les erreurs d'appréciations dans la stratégie vaccin de l'Europe, la commissaire à la Santé, Stella Kyriakides, fait le point sur la situation et les perspectives. Alors que trois vaccins sont disponibles pour le marché européen, près de 32 millions de doses ont été livrées aux États membres, et plus de 19 millions de vaccins ont été inoculés. La Commission doit présenter la semaine prochaine un programme de préparation à la bio-défense: "Nous avons besoin de solutions structurelles pour que l’Europe soit mieux préparée à l’avenir", indique-t-elle dans une interview à L'Echo et d'autres journaux européens.

L’Europe a été trop lente, qu'a-t-elle appris de ses erreurs?

J’aimerais d’abord souligner ce que nous avons réussi. En moins de 10 mois, on a trois vaccins sûrs et efficaces disponibles. Nous avons une stratégie de vaccination commune, qui a permis à tous les États d’avoir accès à la vaccination en même temps. Les États membres, avec la Commission, n'ont pas fait de concession sur la sécurité, c'était très important pour la confiance des citoyens. Enfin, nous avons avancé de manière globale: nous avons contribué à Covax (mécanisme pour l'achat groupé et la distribution équitable des vaccins, NDLR), et quand nous aurons assez de vaccins, nous pourrons les partager avec d’autres pays.

Nous sommes en train d’améliorer la manière dont l’Agence européenne du médicament (EMA) reçoit les données et approuve les vaccins. Nous devons mettre en place un nouveau processus règlementaire. Quand vous avez un nouveau vaccin développé pour un variant, vous n'aurez pas à refaire la même procédure. Ça permettra à l’EMA d’être plus rapide. Et nous devons regarder les défis que nous avons eus avec la production de masse, c’est l’objet du programme de préparation à la bio-défense que je proposerai mercredi.

"Nous devrions avoir au moins 700 millions de vaccins d'ici la fin septembre. C'est plus qu'assez pour 70% de la population européenne."

Le coordinateur de l'opération américaine "Warp Speed", Moncef Slaoui, a déclaré que la raison des retards dans la vaccination en Europe est qu’elle est restée en retrait du développement de vaccins. Qu'en dites-vous?

Une différence avec les États-Unis, c’est qu’ils avaient une structure en place pour avancer: la Barda. Ça, l’Union européenne ne l’avait pas et c’est pourquoi nous avons avancé vers la création d’une sorte d'équivalent – l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (Hera). Ce qu’on présente mercredi en sera le premier pas. Il nous faut les structures pour être capables d'avancer très vite en termes de préparation pour le Covid et pour les épidémies futures.

La Commission vise 70% de la population vaccinée à l'été, quel est le calendrier?

Nous aurons eu des livraisons de vaccins moins importantes qu’attendu au premier trimestre, 100 millions de doses, en raison de la situation d’AstraZeneca. Mais nous attendons 300 millions de vaccins au deuxième trimestre, de BioNTech-Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Pour le troisième trimestre, nous devrions avoir 300 millions de doses supplémentaires de BioNTech-Pfizer et Moderna, donc même si nous ne savons pas encore quelle sera la situation avec AstraZeneca, nous devrions avoir au moins 700 millions de vaccins d'ici la fin septembre. C'est plus qu'assez pour 70% de la population européenne. Et si le vaccin Johnson&Johnson est déposé et approuvé, ça sera des doses de plus.

L’Allemagne a mis en place de nouveaux contrôles aux frontières pour se protéger d'un cluster de variant sud-africain en Autriche. C'est le retour des fermetures de frontières en chaîne?

Le virus est partout, ce n’est pas en fermant les frontières que nous allons le contenir. Face aux variants, tout est dans la préparation. Nous nous concentrons à la fois sur la recherche et développement, sur le cadre réglementaire et sur les capacités de production. Pour l’instant, l’information que nous avons est que les mesures barrière restent efficaces contre les variants. Donc il faut les poursuivre, et vacciner autant de personnes que possible.

L’autre question clé est: comment localiser ces variants? Nous travaillons avec les États membres sur le séquençage, pour qu'ils sachent combien de leurs cas sont des variants. Si nous ne faisons pas de séquençage, nous sommes aveugles. Or, pour l’heure, le séquençage est très bas, environ 1% des cas. Nous essayons d’atteindre 5% pour avoir une image précise de la situation.

Quelles disparités observez-vous dans le séquençage entre États membres?

Ça varie beaucoup d’un État à l’autre, je n’ai pas les chiffres par pays. Mais on travaille avec les États membres, leur demandant quelles sont leurs capacités de séquençage et quand les États membres ont besoin de soutien, nous sommes là, avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

"Il n’a jamais été question de 'Europe First', c’est pourquoi nous avons soutenu significativement Covax."

Le taux de vaccination varie beaucoup d’un État à l’autre, craignez-vous que ces disparités s’intensifient, notamment quand certains États se tournent vers Spoutnik V avant son autorisation?

Oui, le déploiement de la vaccination varie d’un État à l’autre, et ici encore, on travaille avec eux pour voir de quel soutien ils ont besoin. Concernant le vaccin Spoutnik, il n’y a pour l’instant pas eu de demande d’autorisation auprès de l’Agence européenne du médicament. Si un État membre veut vacciner ses citoyens avec un vaccin qui n’a pas été autorisé au niveau européen, ils ont les moyens légaux de le faire, mais ils en assument la responsabilité.

Certains pays, en particulier en Afrique, ont très peu de doses. Vont-ils devoir attendre que l’UE ait eu assez de vaccins?

On fait tout notre possible. Il n’a jamais été question de "Europe First", c’est pourquoi nous avons soutenu significativement Covax. Nous avons créé un mécanisme de partage du vaccin pour soutenir aussi les pays voisins, les Balkans occidentaux et bien sûr l’Afrique. Nous faisons tout pour augmenter la production et pouvoir partager avec les pays à revenu moyen et faible.

Jusqu’à présent, aucune dose n’a atteint les pays des Balkans occidentaux. En Serbie, c’est avec les vaccins russe et chinois qu’on vaccine. Sommes-nous en train d'y perdre notre influence?

C’est vrai, nous n’avons pour l’instant pas pu soutenir les pays hors de l’Union. On soutient dans Covax l’établissement d’un tampon d’environ 100 millions de doses, et nous donnerons la priorité aux Balkans occidentaux dans nos dons de doses. En attendant, nous avons soutenu la région à hauteur de 70 millions d’euros pour l’achat de vaccins.

Quand l’Europe sera-t-elle en mesure de délivrer ces premières doses vers l’extérieur?

Je ne peux pas vous donner de date, on y travaille continuellement.

"Nous sommes en discussions intenses avec les États membres sur la reconnaissance des certificats de vaccination."

La Commission prépare-t-elle un passeport de vaccination?

Un certificat, pas un passeport. Nous avons besoin d’une approche commune sur les certificats de vaccination. Pas seulement pour cette pandémie: chaque certificat de vaccination donne une vision claire de tout notre historique de vaccination. Cela permet le bon suivi médical et le contrôle d’effets secondaires éventuels. La manière dont les États membres ont conclu les contrats permet la mise en place du système de pharmacovigilance. Donc pour toutes les vaccinations, les États membres, l’Agence européenne du médicament et les entreprises échangent des informations sur des effets secondaires possibles.