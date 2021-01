Stella Kyriakides, la santé en première ligne...

On l’a découverte contrariée, lundi, réclamant avec calme mais fermeté que l’entreprise pharmaceutique AstraZeneca fasse toute la clarté sur ses projets de livraison de vaccin contre le Covid-19. La commissaire à la Santé, Stella Kyriakides, n’avait pas vu venir la tuile : vendredi dernier, l’entreprise qui produit le premier des vaccins précommandés par l’Union a annoncé que le premier quart de ses livraisons aux Européens pourrait être réduit de plus de moitié. Sans donner d’explication convaincante , elle a précisé que cette annonce n’affectait pas ses livraisons au Royaume-Uni. Tollé sur le continent.

Mais le mal est fait. Après l’annonce "surprenante" d'AstraZeneca, la commissaire a fait part de son "insatisfaction face au manque de clarté et aux explications insuffisantes" de l’entreprise. Et la commissaire de dresser la liste des questions sans réponse: combien de doses ont-elles été produites par AstraZeneca, et où? Le cas échéant, à qui ont-elles été livrées? "L'Union européenne prendra toute action nécessaire pour protéger ses citoyens et ses droits", affirmait-elle lundi.