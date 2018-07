"Steve Bannon a peu de chance de réussir à rassembler l'extrême droite européenne"

Steve Bannon, l’ancien stratège de Donald Trump, va s’établir à Bruxelles pour tenter de fédérer l’extrême droite européenne. Mais pour le politologue français Jean-Yves Camus, l’expérience a peu de chance d’aboutir.

Steve Bannon, l’ancien conseiller spécial de Donald Trump, débarque à Bruxelles pour fédérer l’extrême droite européenne. Il veut établir une fondation, "The Movement", dans la capitale belge et européenne, pour apporter des conseils aux partis d’extrême droite, a-t-il annoncé au site internet américain Daily Beast.

"Je préfère régner en enfer, que de servir au paradis", dit-il. Le gourou déchu de l’extrême droite américaine ne se contente pas de voler les vers du poète britannique John Milton. Il se voit coaliser les partis d’extrême droite en un "supergroupe" pour en faire la troisième force du Parlement européen aux élections de 2019.

Sa fondation devra fournir une réflexion à l’extrême droite et aux partis populistes pour leurs campagnes électorales.

Masculiniste, suprémaciste blanc, raciste, homophobe, antisémite, amateur de références bibliques… Steve Bannon a de quoi leur plaire. Sa fondation comptera, dans un premier temps, une dizaine de personnes qui seront chargées de donner des conseils et de fournir une réflexion à l’extrême droite et aux partis populistes pour leurs campagnes électorales.

Aux côtés de Bannon, on trouve déjà Raheem Kassam, un ancien collaborateur de Nigel Farage. Parviendra-t-il à rassembler extrême droite désorganisée? Jean-Yves Camus, politologue français et spécialiste de l’extrême droite, estime qu’il a "peu de chance d’y parvenir".

Un nationaliste américain

"Steve Bannon est d’abord un nationaliste américain, il sous-estime la complexité historique et linguistique de l’Europe", dit-il, "le roman national américain est unique, en Europe ce n’est pas le cas".

"Parler à Modrikamen, qui n’a aucun poids politique, c’est le côté le plus risible du projet de Steve Bannon." Jean-Yves Camus

Steve Bannon a une connaissance très limitée des affaires européennes. Tout au plus a-t-il rencontré ces dernières années des partis d’extrême droite européens. Les Démocrates de Suèdes, une formation aux racines nazies qui devrait dépasser les 20% aux prochaines élections. Il est aussi proche du FN français, qu’il a conseillé lors de la présidentielle. En Belgique, il est en relation avec le Parti Populaire de Mischaël Modrikamen et le Vlaams Belang. L’extrême droite est au pouvoir en Autriche et en Italie.

Le cordon sanitaire finira-t-il par tomber ailleurs en Europe? "Je ne pense pas. Ce n’est pas la première fois que le FPÖ autrichien et la Ligue italienne vont au gouvernement", poursuit Jean-Yves Camus, "ailleurs, on a vu les Vrais Finnois se désintégrer, le FN échouer. En Espagne, l’extrême droite est inexistante".

Et en Belgique francophone? "Je ne vois pas qui pourrait représenter aujourd’hui l’extrême droite en Belgique francophone. Parler à Modrikamen, qui n’a aucun poids politique, c’est le côté le plus risible du projet de Steve Bannon". L’Américain avoue son admiration pour la Ligue du Nord et Matteo Salvini, en coalition avec le M5S, et le FPÖ autrichien, au pouvoir avec le parti populaire de Sebastian Kurz.

"Bannon a été frappé par le fait que les partis d’extrême droite européens sont démunis intellectuellement. Pour lui qui est un homme fort du lobbysme, s’il ajoute de l’argent, il y a une possibilité d’avoir quelques résultats." Jean-Yves Camus

Ancien de Goldman Sachs, Steve Bannon a percé dans les médias en fondant la banque "Bannon & Co", avec d’anciens collègues. Il a dirigé de 2012 à 2016 Breitbart News, un média d’extrême droite américain. Sa connaissance des médias et des leviers financiers pourrait être utile.

"Bannon a été frappé par le fait que les partis d’extrême droite européens sont démunis intellectuellement. Pour lui qui est un homme fort du lobbysme, s’il ajoute de l’argent, il y a une possibilité d’avoir quelques résultats", avertit Jean-Yves Camus, "mais il ne faut pas rêver, on ne fait pas campagne en Europe comme on le fait de New York à la Californie".

Steve Bannon se profile comme le concurrent et ennemi du milliardaire Georges Soros, chantre du libéralisme en Europe. "Tout dépendra de l’argent qu’il mettra dans son projet", ajoute Jean-Yves Camus. Le pari de Bannon est loin d’être gagné. Son associé, Raheem Kassam, pense que l’avenir n’est plus à Angela Merkel, mais à "un duel entre Bannon et Soros".

"Il ne s’agit pas de pousser des cris face à l’extrême droite, mais de donner à l’Europe une vraie identité collective qui la projette dans le futur. Les Européens ont besoin de rêves." Jean-Yves Camus

Un sondage récent pour les prochaines élections européennes (Université de Berlin, mai 2018) montre une érosion du PPE, qui resterait pourtant le premier parti européen, et des sociaux-démocrates, au profit des libéraux. Un rassemblement éventuel des partis d’extrême droite les porterait, tout au plus, en quatrième position.