Succession de Theresa May: Boris Johnson en tête du premier tour

L'ancien maire de Londres Boris Johnson est arrivé en tête du premier tour du scrutin pour la succession de Theresa May, avec 114 voix. Trois candidats sont éliminés de la course.

Boris Johnson est arrivé en tête du premier tour du scrutin pour la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique, réunissant sur son nom les voix de 114 députés conservateurs.

Il devance Jeremy Hunt (43 voix), Michael Gove (37), Dominic Raab (27), Sajid Javid (23), Matt Hancock (20) et Rory Stewart (19).

Trois candidats n'ont par contre pas obtenu les 16 voix nécessaires pour se maintenir et sont éliminés de la course: il s'agit de Mark Harper, Andrea Leadsom et Esther McVey.