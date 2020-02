Succession de crises pour la CDU

Thuringe, Hambourg… La liste des débâcles s’allonge pour la CDU, qui a subi dimanche dans la ville portuaire une défaite historique, avec son plus mauvais score depuis la Seconde Guerre mondiale lors d’une élection régionale dans cette ville-Etat.

Markus Weinberg, tête de liste du parti a obtenu 11,2% des suffrages, arrivant en troisième position derrière les sociaux-démocrates (39 %) et les verts en pleine ascension (passés de 12,3 à 24,2% depuis 2015), devançant de quelques points seulement le parti néo-communiste Die Linke.

Le camouflet électoral est largement imputé à l’incapacité des chrétiens-démocrates à sortir du bourbier de Thuringe, en ex-RDA. Le parti a visiblement été sanctionné par une partie de son électorat à la suite des remous internes qui l’agitent entre mouvances de droite et centriste. Au niveau national, la CDU n’est plus créditée que de 27% des intentions de vote, contre 23% pour les verts et 14% pour l’extrême droite.