Sur le banc des accusés, Sarkozy est prêt à en découdre...

Dans l'affaire dite "des écoutes", l'ex-président français est jugé pour corruption et trafic d'influence. Il encourt 10 ans de prison et un million d'euros d'amende à l'instar de ses coaccusés.

Ultra médiatisée et sous haute sécurité, cette première audience aura cependant été vite expédiée, et ce en raison de l'absence d'un des trois prévenus, l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert. L'avocat de ce dernier a présenté en effet deux certificats médicaux arguant du fait qu'étant septuagénaire et fragile, son client ne pouvait décemment pas comparaître pendant trois semaines dans ce lieu clos en raison du risque épidémique. Une expertise médicale doit être menée à son sujet. Selon ses résultats, le tribunal décidera jeudi à 13h30 s'il décide de faire comparaître le prévenu via visioconférence – ce à quoi ses avocats s'opposent formellement – ou de reporter le procès après le confinement ou la pandémie.