Symbole des élites déconnectées, l'ENA va disparaître en France

Emmanuel Macron a annoncé que la prestigieuse école qui forme les hauts fonctionnaires de l'Etat français serait remplacée par un établissement plus ouvert, plus en phase avec la société.

Elle a 76 ans. Créée au sortir de la Seconde guerre mondiale par le général de Gaulle, afin de former les hauts fonctionnaires français, l'ENA - École nationale d'administration - voit ses jours désormais comptés. Ainsi en a décidé, ce jeudi 8 avril, le président Emmanuel Macron qui, pourtant, est lui-même issu de ses rangs. Au même titre d'ailleurs que trois autres anciens Présidents français et huit premiers ministres .

Lors d'une visioconférence à l'occasion de la Convention managériale de l'État, le chef de l'État français a donc annoncé que cette école - aussi renommée que critiquée - serait si possible remplacée dès 2022 par l'Institut du service public (ISP), un nouvel établissement plus ouvert à la diversité. Toujours basé à Strasbourg, ce dernier devrait faire preuve de davantage de pluralisme tant dans son recrutement – en s'ouvrant par exemple à des étudiants venus du monde universitaire et plus seulement de Sciences Po – que dans son enseignement. Un nouveau tronc commun devrait être dispensé à tous les hauts fonctionnaires, pour les confronter aux nouvelles réalités du terrain: laïcité, pauvreté, écologie, discours scientifiques, etc.