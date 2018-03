Tempête, chutes de neige, l'Europe a toujours froid

L'Europe est toujours touchée ce vendredi par une vague de froid qui a déjà fait près de 60 morts en une semaine. Chaque pays n'est toutefois pas logé à la même enseigne.

Une bonne partie de l'Europe est plongée dans le froid et la neige ce vendredi. Avec quelles conséquences?

En Belgique, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police de la route recommandent aux automobilistes de rester prudents et vigilants, en particulier lors des pluies verglaçantes et des chutes de neige.

Des précipitations neigeuses sont attendues dans tout le pays avec des couches de neige pouvant aller localement jusqu’à 5 cm. Cette vague neigeuse se transformera en pluies verglaçantes en soir avant un retour au sec dans la nuit.

Vue en plein écran Carte des précipitations attendues ce vendredi par l'IRM en Belgique ©IRM

En Suisse, l'aéroport de Genève a dû suspendre ses vols vendredi, pour la deuxième journée consécutive. La neige a recommencé à tomber abondamment en début de matinée. Jeudi matin, 15 à 20 cm de neige étaient déjà tombés sur la région. Les chutes de neige se sont arrêtées vers 12h30 permettant la réouverture de l'aéroport. "En dépit des circonstances météorologiques défavorables, Genève Aéroport est actuellement ouvert", a indiqué l'aéroport sur son site, en avertissant toutefois les passagers des risques de retard.

La Suisse a enregistré ces derniers jours des records de basses températures avec près de -40 degrés en altitude.

Vue en plein écran Un tracteur dégage les voies d'accès du siège des Nations Unies à Genève. ©REUTERS

L'Irlande n'était pas mieux lotie. L'activité est en grande partie paralysée. Au Royaume-Uni, c'est l'armée qui a été appelée en renfort pour aider des conducteurs piégés dans la neige.

Après une période de temps "sibérien", le sud de la Grande-Bretagne et de l'Irlande subissent désormais une tempête de neige. Les routes sont impraticables. Les avions restent au sol et les trains ne circulent pas. La météo a ainsi forcé la Première dame, Theresa May, à renoncer à se déplacer à Newcastle pour son discours sur le Brexit. Elle le prononcera donc depuis Londres.

En Irlande, 24.000 ménages et entreprises sont privés d'électricité. La bourse de Dublin est restée fermée comme l'ensemble des écoles.

Mais la vedette des médias vendredi matin était "le bébé de la neige", Sienna une petite fille née jeudi dans la voiture de ses parents bloquée par la neige alors qu'ils tentaient d'arriver à l'hôpital, dans le nord de l'Angleterre. Finalement transportées à l'hôpital par une ambulance, la mère et l'enfant - placée immédiatement dans un berceau chauffé - se portaient bien, annonçait un peu plus tard l'hôpital.

Et puis ceux qui ont moins froid

La vigilance est également de mise en France. Vingt et un départements sont en vigilance orange en raison de la neige et du verglas. En Charente-Maritime et en Gironde, on parle même de risques de crues. Dans le sud, la situation semble s'améliorer. Jeudi, Montpellier avait été particulièrement touchée, bloquant des milliers d'automobilistes sur les routes. La ville s'était réveillée sous une couche de neige allant jusqu'à 30 cm.

Vue en plein écran L'autoroute à Montepellier, jeudi ©AFP

En Italie, le froid était bien moins sévère, avec des températures tout juste négatives, mais suffisamment inhabituel pour provoquer encore de gros problèmes de transports, avec plusieurs routes et autoroutes fermées ou bloquées en raison du verglas ou de la neige.

Le temps devrait encore se dégrader jusqu'à vendredi soir dans le nord et le centre du pays, où de nombreuses écoles restent fermées et les autorités recommandent de ne se déplacer qu'en cas de nécessité.

Vue en plein écran Venise ©Photo News

Si une partie de l'Europe centrale et des Balkans (Serbie, Croatie notamment) connaissaient une amélioration, la Pologne quant à elle est toujours plongée dans un froid intense qui a fait deux morts de plus les dernières 24 heures, portant le bilan des victimes des intempéries dans le pays depuis vendredi dernier à 23 personnes. La nuit dernière, les températures sont descendues jusqu'à -27°C dans le sud du pays, et devraient atteindre -17°C dans la journée, mais le temps devrait s'adoucir à partir du week-end.

-42°C la nuit

Surnommée "La Bête de l'Est" par les médias britanniques, "L'Ours de Sibérie" aux Pays-Bas, le "Canon à neige" en Suède ou le "Moscou-Paris" en France, la vague de froid a fait au moins 59 morts depuis vendredi dernier: 23 en Pologne, 7 en Slovaquie, 6 en République tchèque, 5 en Lituanie, 4 en France, au moins 3 en Espagne, 2 en Italie tout comme en Roumanie, en Serbie et en Slovénie, un aux Pays-Bas, en Angleterre et en Suède.

Pendant que tous ces pays se débattaient avec des conditions inhabituelles pour eux, le record de froid en Europe est revenu ces derniers jours à la petite ville de Folldal, dans le centre de la Norvège, avec des jusque -42°C la nuit. Un record qui laisse les habitants de glace, tant ils sont habitués au froid extrême.