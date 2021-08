Test de résistance pour le gouvernement polonais

Combien de temps le gouvernement de Mateusz Morawiecki va-t-il tenir le choc? L’expulsion d’un de ses vice-Premiers met en péril la stabilité de l'attelage illibéral, qui restera cependant en place tant qu’une majorité de la Diète ne vote pas la défiance. C’est d’ailleurs l’intention affichée de l’exécutif que de poursuivre sa route sans convoquer d'élections anticipées. Peut-il tenir jusqu'au rendez-vous de 2023 en faisant appel pour le vote de ses réformes au soutien de petits partis et de députés indépendants? "La majorité de la Diète […] se décompose sous nos yeux. Elle peut tenir un certain temps, mais elle n'est plus en mesure de gouverner", estime l'ancien président du Conseil européen Donald Tusk, chef du parti libéral-conservateur Plate-forme civique (PO).