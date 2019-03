"Theresa May est incapable de créer des liens de confiance" (Lamberts)

Les députés européens ne sont pas tendres envers le gouvernement et le parlement britanniques, alors que la Chambre des communes a repris la main sur le Brexit. L'écologiste Philippe Lamberts appelle de ses vœux un nouveau référendum au Royaume-Uni.

Les eurodéputés, réunis à Strasbourg, ont réagi avec fermeté aux derniers développements au Royaume-Uni ce mardi après la reprise en main du Brexit par la Chambre des communes. Le départ du Royaume-Uni de l'UE fera l'objet d'un débat mercredi, mais ce mardi déjà, les commentaires fusaient dans les murs de l’hémicycle.

"Le Parlement britannique n’a pas fait son travail. Il faut qu’ils nous disent s’ils veulent être à l’intérieur de l’UE ou à l’extérieur." Esteban Gonzalez Pons Eurodéputé PPE

"Nous ne savons toujours pas ce que les Britanniques veulent", tonne l’eurodéputé espagnol Esteban Gonzales Pons (PPE). "Ils sont capables de dire non à tout, on n’a aucune idée de ce qu’ils vont voter. Le Parlement britannique n’a pas fait son travail. Il faut qu’ils nous disent s’ils veulent être à l’intérieur de l’UE ou à l’extérieur. S'ils sont à l'intérieur, ils doivent participer aux élections. S'ils sont à l'extérieur, le jeu est fini".

Le coprésident des Verts, Philippe Lamberts, souligne "l’incapacité de Theresa May de créer des liens de confiance dans son cabinet, entre son cabinet et le parlement et entre son pays et l’UE".

L’idée de voir les Britanniques participer aux élections européennes convient au leader écologiste. "Je ne suis pas effrayé à l’idée que le Royaume-Uni demeure dans l’UE, c’est même notre souhait le plus ardent. La perspective de voir des élections européennes au Royaume-Uni me réjouit. Elles profiteront à ceux qui ont une ligne claire, à des gens comme Nigel Farage mais aussi aux pro-UE", dit-il, "si vous voulez de la légitimité dans la révocation de l’article 50, l'abandon du Brexit, cette décision doit venir du peuple britannique, d’un nouveau référendum. Et si vous voulez un deuxième référendum, il faut des élections européennes".

"J’espère que pour la première fois, le parlement britannique votera pour quelque chose et non pas contre" Guy Verhofstadt Président du groupe des libéraux au Parlement européen

Guy Verhofstadt (ADLE), le chef de file des libéraux et négociateur du Brexit, s'est montré satisfait que le parlement britannique reprenne les choses en mains. "J’espère que pour la première fois, le parlement britannique votera pour quelque chose et non pas contre", dit l’ancien Premier ministre belge.