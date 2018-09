Theresa May se bat pour son poste au congrès des Tories

Le congrès des Tories a débuté ce dimanche. La Première ministre britannique Theresa May tentera de rassembler son parti derrière elle, alors qu'il est toujours profondément divisé sur la stratégie à adopter à six mois du Brexit.

