Theresa May veut plus de temps pour renégocier le Brexit

Le gouvernement britannique veut plus de temps pour renégocier un accord sur le Brexit et obtenir de l'UE des concessions.

La Première ministre Theresa May va proposer aux députés britanniques de lui accorder un délai supplémentaire pour négocier avec Bruxelles un accord de Brexit remanié , a annoncé dimanche le secrétaire d'Etat au Logement, James Brokenshire .

Censé quitter l'Union européenne le 29 mars, le Royaume-Uni est en plein flou quant à la forme que prendra ce divorce historique, les députés britanniques ayant massivement rejeté le 15 janvier l'accord de divorce négocié pendant de longs mois avec Bruxelles par Theresa May.

Le Labour, principal parti d'opposition au Royaume-Uni, a aussitôt dénoncé une manoeuvre visant à gagner du temps pour acculer les députés à un choix "binaire" entre l'accord de Brexit de Theresa May et un "no deal", soit une sortie sans accord, scénario redouté par les milieux économiques.