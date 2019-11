Thierry Breton: "Je ne veux aucun traitement de faveur"

Le candidat français pour la prochaine Commission européenne a affirmé devant le Parlement européen qu'il serait "radical" pour éviter tout conflit d'intérêts avec les entreprises qu'il a dirigées (Atos, Thomson et France Telecom).

Trois candidats commissaires sont auditionnés ce jeudi par le Parlement européen. Le Français Thierry Breton , le Hongrois Oliver Varhelyi et la Roumaine Adina-Ioana Valean . Toute l'attention se porte sur la candidature désignée par le président français Emmanuel Macron après le rejet de Sylvie Goulard par les élus.

Tir de barrage de la gauche

Thierry Breton, ancien ministre français de l'Économie, fut aussi le patron de Thomson , France Telecom et Atos . La gauche européenne fait feu contre lui, soulevant des questions de conflits d'intérêts avec ces entreprises en relation contractuelle avec la Commission européenne.

Une partie des députés socialistes, les écologistes et la gauche radicale pourraient bloquer sa candidature. Les libéraux de Renew Europe , le parti européen du président Macron, et le PPE (démocrates chrétiens) la soutiendront.

"Il n'y a qu'une solution, être radical, je dis bien radical"

"On dit parfois de moi que j'ai eu plusieurs vies. Comme vous, je n'ai qu'une seule vie", a lâché Thierry Breton en allemand au début de son intervention, en référence aux questions de conflit d'intérêt que soulève sa candidature.

"Je n'irai pas par quatre chemins, il n'y a qu'une solution, être radical, je dis bien radical , a-t-il plaidé, j'ai vendu toutes mes participations et démissionné de tous mes mandats ".

Pas de cadeau de la part des eurodéputés français

"Votre nomination constitue un mélange des genres", a opposé l' écologiste française Marie Toussaint , brandissant un schéma illustrant "les chevauchements" entre les entreprises qu'il a dirigées et les compétences qu'il veut exercer. "Quelle garantie pouvez-vous nous donner que vous défendrez l'intérêt général plutôt que l'intérêt privé?"

"Je serai radical, a répliqué le commissaire désigné, cette maison, votre maison, et peut-être la mienne demain, sont des maisons de verre. Tout ce qu'on y fait est enregistré", a-t-il dit assurant que toute décision portant sur une de ces entreprises serait traitée par un autre commissaire .

"Demandez-vous aujourd'hui que le poste de commissaire attribué à la France soit un emploi fictif? ", a lâché Manuel Bompard (GUE, France insoumise) soulignant le fait que la Commission a octroyé "cent millions d'euros en 2018 à Atos" et pointant ses "liens avec l'industrie du tabac".

"Ne jouons pas sur les mots, a répondu Thierry Breton, non, Monsieur Bompard, 135 millions d'euros", faisant le détail des aides et contrats, et ajoutant qu'il n'a "jamais rencontré d'industriels du tabac". "Je ne veux aucun traitement de faveur. Zéro traitement de faveur", a-t-il martelé.