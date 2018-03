Thomas Renard: "Une nouvelle phase de la menace terroriste"

Le chercheur belge de l’Institut Egmont spécialisé dans les matières terroristes Thomas Renard publie dans le prochain numéro de la revue australienne ASPI un bilan des attaques menées sur le sol européen. Il insiste sur le net recul de l’État islamique, malgré l’attentat perpétré vendredi, dans l’Aude.

Vous évoquez un certain "essoufflement du contre-terroriste" qui pourrait menacer les services belges et européens alors que la menace djihadiste est en pleine mutation. Pourriez-vous expliciter?

Ce terme a été inventé par Gilles de Kerchove, le coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, à la fin des années 2000. Il constatait que, dans les pays où la problématique terroriste avait provoqué une forte attention, notamment en Espagne ou en Angleterre, l’attention politique se détourne, les moyens diminuent. On devient plus vulnérable. Nous ne sommes pas encore dans cette situation mais nous sommes certainement rentrés dans une nouvelle phase de la menace. Le califat n’existe plus et si l’organisation État islamique (EI) demeure bel et bien, elle est affaiblie. Sa capacité de nuisance directe est affectée. De plus, sa force d’attraction a beaucoup diminué et la "marque" EI n’a plus la même valeur.

Cela semble paradoxal alors qu’un attentat a fait quatre morts dans l’Aude, et a été réalisé au nom de l’État islamique…

L’idée n’est pas de dire qu’il n’y aura plus d’attentat du jour au lendemain, tout le monde s’accorde à dire que le phénomène va perdurer des années. Mais la menace a changé de forme. L’Ocam en a conclu de même en diminuant son niveau d’alerte terroriste. Effectivement, l’attaque de Trèbes est l’exemple parfait d’une menace qui ne disparaît pas. Mais il faut s’intéresser aux tendances et ne pas se laisser tromper par les événements. En France, c’était le premier attentat depuis octobre 2017 et les assassinats de la gare de Marseille. Entre les deux, nous avons connu une longue période d’accalmie.

Vous dressez le bilan des attaques terroristes en Europe en 2017. Pourquoi celui-ci voit-il le recul, en nombre, des attaques revendiquées par l’État islamique?

L’année 2017 a été assez "chargée" avec 20 attentats en Europe, Grande-Bretagne y compris, et une quarantaine d’attentats déjoués. Hors Grande-Bretagne, sept attentats ont été revendiqués par l’EI, contre onze en 2016. De plus, certaines revendications sont farfelues et opportunistes. À l’exception des attaques de Barcelone et de London Bridge, tous sont des attentats commis par des individus seuls. La menace est plus diffuse, plus difficile à contrer, car les signaux sont très faibles.

Pourtant, Radouane Lakdim, l’auteur de l’attentat dans l’Aude, était suivi par les services de renseignement français.

Il correspond totalement aux profils observés depuis 2016-2017. A priori, il n’aurait pas voyagé en Syrie, a un passé criminel, est fiché S. Mais les signaux étaient vraisemblablement trop faibles et on n’a pas su prévenir ou anticiper son passage à l’acte. Certes, il maturait son attaque depuis plusieurs jours, il disposait d’armes et d’explosifs qui n’ont pas fonctionné. Il n’a pas agi sur un coup de tête mais son passage à l’acte semble impulsif car le déroulé de l’attaque ne répond pas à une logique opératoire claire. En règle générale, les attaques menées en 2017 sont marquées par un fort degré d’improvisation.

La prochaine menace sera-t-elle celle des sorties de prisonniers condamnés pour terrorisme?