Ticket de caisse obligatoire en Allemagne

À compter du 1er janvier, tous les commerçants seront obligés de fournir un ticket de caisse à leurs clients, même pour l’achat de deux boules de glace. La mesure se heurte à la résistance des écologistes et des milieux d’affaires.

Trois petits pains, deux boules de glace ou un café… À compter du premier janvier, les commerçants allemands seront tous tenus de donner un ticket de caisse à leurs clients, quel que soit le montant de leur achat. La mesure — déjà en vigueur en Italie ou en Grèce — avait été adoptée voici trois ans par le précédant gouvernement Merkel, à l’initiative du ministre des Finances de l’époque, le conservateur Wolfgang Schäuble soucieux de lutter contre la fraude fiscale par voie de manipulation des caisses enregistreuses.

Son successeur social démocrate, Olaf Scholz, est décidé à appliquer la mesure décidée par son prédécesseur, malgré les protestations des écologistes, des milieux d’affaires ou de son collègue de l’Économie, le conservateur Peter Altmaier.

"Les commerçants ont eu trois ans pour se préparer, rappelle le porte-parole du gouvernement Steffen Seibert. Cette loi est justifiée." "Lorsque j’achète un petit pain, je fais comme 90% des gens, je ne regarde même pas le bon si on m’en donne un, je le jette aussitôt", rétorque Peter Altmaier, qui demande une exception pour les articles de masse tels que boules de glace ou articles de boulangerie.

Des kilomètres de papier imprimé

L’association de défense de l’environnement BUND se prononce également contre l’obligation du ticket de caisse, rappelant que ceux-ci sont dans la plupart des cas imprimés sur du papier thermique, non recyclable et nuisible à la santé. "L’impression des tickets de caisse est responsable de montagnes de déchets, déplore l’expert du BUND Rolf Buschmann. On ne peut lutter contre la criminalité avec un ticket de caisse. Celui qui veut frauder y arrivera toujours, même avec l’obligation d’imprimer un ticket de caisse." De fait, à l’heure actuelle ni les boulangers ni les patrons de cafés ne donnent de tickets de caisse, sauf à la demande du client. Et à la caisse du supermarché, de nombreux clients demandent expressément à ne pas recevoir de ticket, pour des raisons environnementales.

Consommateurs et commerçants devront donc changer leurs habitudes dès janvier, même si en théorie la fourniture d’un bon électronique est également possible. La chaîne de supermarché Rewe estime que rien que pour ses magasins, la mesure entraînera l’impression de 140.000 km de tickets de caisse supplémentaires par an (soit une hausse de 40%), soit tandis que la fédération des boulangers estime à 5 milliards le nombre de tickets que le secteur devra imprimer par an.

De son côté, la fédération de la distribution HDE rappelle que de nombreux commerçants seront obligés de changer de caisse, ce qui entraîne des coûts inutiles de 300 à 500 euros par caisse. Le surcoût lié à l’impression des bons de caisse est estimé lui à plusieurs dizaine de milliers d’euros pour une entreprise de plus de 50 salariés. Selon la nouvelle loi les caisses devront toutes être équipées d’un système de sécurité anti-fraude.