Ton billet de train gratuit si tu fais la promo de l'UE

L'opération "DiscoverEU" propose 15.000 billets de train aux Européens qui fêtent leurs 18 ans cette année. En contrepartie, ces jeunes voyageurs doivent faire la promotion de leurs périples européens.

Ce n’est pas le ticket d’or de Willy Wonka, mais il n’y en aura tout de même pas pour tout le monde. Ce mardi à 12h, tous les Européens de 18 ans peuvent demander à l’Europe de leur payer leur billet de train (voire de ferry ou d’avion) pour les vacances de cet été. Pour cette première opération "DiscoverEU", 15.000 billets seront distribués aux jeunes qui cochent les bonnes cases.

Viser des événements liés à l’Année européenne du patrimoine culturel est un plus, à bon entendeur.

Premier critère: être au courant, bien sûr, et faire acte de candidature sur le site europa.eu/youth/discovereu. S’engager à médiatiser leur périple, ensuite: montrer que l’Europe paye le voyage et que ça, c’est vraiment cool. On leur laisse le choix des armes: réseaux sociaux, présentation publique…

Lors de l’inscription, les candidat.e.s doivent décrire leur projet de voyage (viser des événements liés à l’Année européenne du patrimoine culturel est un plus, à bon entendeur). Le périple doit avoir lieu entre le 9 juillet et le 30 septembre, peut durer 1 à 30 jours et passer par un à quatre pays étrangers. À ceux qui sont en session d’examens, on en rajoute une fine couche: un quiz de cinq questions sur ce que l’Europe fait (de bien) pour les jeunes, les élections européennes et l’année du patrimoine culturel. Les inscriptions se clôturent le 26 juin.