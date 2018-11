Trois immeubles s'effondrent à Marseille

"Je suis peu optimiste sur la situation". Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a précisé sur place lundi soir que huit personnes étaient "susceptibles" de se trouver dans l'immeuble du 65 rue d'Aubagne quand celui-ci s'est effondré, avec le bâtiment mitoyen du 63 lundi matin. Ce bilan pourrait être porté à dix. Deux passants ont été aperçus sur des images de vidéosurveillance peu avant l'effondrement. On ne sait pas s'ls se trouvaient encore dans la rue au moment où les immeubles sont tombés.

"Les chiens n'ont pas trouvé de piste, les drones thermiques n'ont pas réagi. On peut avoir un peu d'espoir," souligne Castaner. "Pour autant, c'est assez inquiétant." Un troisième immeuble s'est en effet effondré en fin d'après-midi, écrasant les gravats du matin.

Logement indigne

→ L'un des deux bâtiments qui s'est effondré (au 63) était "fermé et muré". La mairie l'avait racheté après avoir pris un arrêté de péril en 2008. Une expertise venait d'être effectuée en vue de travaux de confortement pour permettre la réintégration des occupants de neuf des 12 logements.

→ Le troisième immeuble, au numéro 67, abandonné et muré depuis l'été 2012, s'est quant à lui partiellement effondré.

"Ce dramatique accident pourrait être dû aux fortes pluies qui se sont abattues sur Marseille ces derniers jours", selon une hypothèse avancée par la mairie, qui a évacué et relogé 100 habitants des immeubles à proximité.

Plusieurs représentants de l'opposition font, eux, le lien avec l'ampleur du problème du logement indigne à Marseille, notamment dans le centre. "Ce sont les maisons des pauvres qui tombent et ce n'est pas un hasard", a tonné le chef de file des Insoumis et député du secteur Jean-Luc Mélenchon, regrettant "une drôle d'odeur de désinvolture et d'indifférence à la pauvreté".