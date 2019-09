Trois partis en chiens de faïence pour sceller le sort de l'équipe von der Leyen

Le Bon, la Brute, le Truand

Le Hongrois László Trócsányi, qui porte l’étiquette du Parti populaire européen (PPE), peut-il passer la rampe alors qu’il a mis en place, comme ministre de la Justice, des réformes tordant le bras de l’état de droit? La socialiste roumaine Rovana Plumb , visée par des affaires de corruption, résistera-t-elle aux attaques? Et que risque la libérale Sylvie Goulard , qui prête le flanc aux reproches sur des rémunérations privées alors qu’elle était parlementaire et la gestion de ses assistants parlementaires? Les discussions vont bon train dans les couloirs du Parlement et les positions sont encore loin d’être figées – elles pourraient se clarifier d’ici la session plénière de la semaine prochaine à l’issue de laquelle seront annoncées les dates des auditions des candidats commissaires.

Un conservateur à part

Trois couacs à gauche

Un malaise libéral

Dans la famille libérale Renew Europe au contraire, "les membres sont globalement très satisfaits de la répartition des portefeuilles dans une Commission assez bien calibrée", indique cet attaché parlementaire (le parti obtient notamment la Concurrence, le Marché intérieur, l’Énergie et l’État de droit). Mais le cas du candidat hongrois est une nouvelle fois épinglé – nommé à l’Élargissement, comment peut-il prétendre à l’exemplarité nécessaire pour demander à un pays comme la Serbie de faire avancer ses réformes pour l’État de droit, s’interroge-t-on? Comme au PPE, on souligne que le cas de la socialiste roumaine a également été soulevé au cours de la première réunion de groupe de la rentrée. Et comme chez les socialistes, on évoque un malaise au sujet de l’intitulé du portefeuille migratoire. Le Belge Guy Verhofstadt a demandé que cette formulation soit "rectifiée dès que possible", estimant que "cette Commission devrait se tenir à l’écart de la rhétorique d’Orban!"