Trop élitiste, trop parisienne, l'ENA en voie d'être réformée

A l'issue du Grand débat qui s'était tenu en pleine crise des Gilets Jaunes , Emmanuel Macron avait fait de cette prestigieuse école (dont il est lui-même issu) le s ymbole d'une France coupée de ses élites pour annoncer sa future suppression. Et ce, au même titre que celle de la "protection à vie" dont bénéficient les énarques dans les "grands corps". Selon le classement de sortie, les meilleurs élèves intègrent le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et l'Inspection des Finances.

Près d'un an plus tard, le rapport Thiriez a donc atterri sur le bureau du Premier ministre. Et son bilan est sans surprise. Il confirme qu'à l'opposé de la mission de méritocratie républicaine dont le général de Gaulle souhaitait la doter, l'ENA n'est plus qu'une machine à reproduire les élites. Et qu'elle souffre "d'une diversité très insuffisante, avec une surreprésentation des classes supérieures, une répartition par sexes profondément déséquilibrée et un quasi-monopole parisien pour la préparation aux différents concours".