Trump menace l'Europe pour hâter un accord commercial

Donald Trump veut conclure un accord commercial avec l’Union européenne avant l’élection présidentielle. Mercredi à Davos, il a menacé d’imposer une taxe de 25% sur les voitures européennes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé qu’un accord est possible d’ici "quelques semaines", en matière de commerce, d’énergie et de technologies.

Depuis quelques temps, un air de présidentielle américaine imprègne les relations internationales, et ça se sent jusque dans les montagnes suisses. Mercredi, à Davos, le président des Etats-Unis Donald Trump a menacé d’imposer des taxes de 25% sur les automobiles européennes si un accord commercial n’était pas conclu.

D’après le locataire de la Maison-Blanche, les Etats-Unis perdent 150 milliards de dollars par an dans leur commerce avec les États de l’Union européenne en raison de taxes et de barrières commerciales injustifiées.

Après la Chine, l’Europe

Cette sortie musclée a lieu peu après la conclusion d’un accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine, dont l’économie s’est essoufflée après deux ans de guerre commerciale.

Maintenant qu’il en a "fini" avec Pékin, le président Trump veut en découdre avec l’Europe . "Il est plus difficile de faire des affaires avec l’Europe qu’avec la Chine. Il suffit de demander à Boris (Johnson). "

Le Président des Etats-Unis veut aller vite, mais il n’est pas certain qu’il y parvienne, bien qu’il soit possible de progresser dans certains secteurs. Son prédécesseur, Barack Obama, moins enclin aux menaces, n’avait pas réussi à faire plier les Européens. La négociation de l’accord de libre-échange entre les deux zones (TTIP) s’était heurtée, entre autres, aux questions agricoles. Peu avant l’élection présidentielle, les pourparlers avaient été gelés en attendant l’installation de la nouvelle administration américaine.

L’Europe prête à conclure en "quelques semaines"

"Nous prévoyons d’avoir dans quelques semaines un accord que nous pourrons signer ensemble, a indiqué la présidente de la Commission. Ce n’est pas une bonne idée de s’engager dans des différends commerciaux pendant des mois, et nous nous sommes assis ensemble tous les deux pour négocier et trouver des solutions." Cet accord couvrirait le commerce, les technologies et l’énergie.