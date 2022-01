Tuile parlementaire pour le pass vaccinal en France

Le pass vaccinal devait entrer en application le 15 janvier en France. Une suspension des débats autour du texte risque de retarder le calendrier, mais le gouvernement s'accroche.

Nouveau coup de théâtre, en France: l’examen du projet de loi devant transformer le pass sanitaire en pass vaccinal dès le 15 janvier a fait l’objet d’une suspension surprise par l'Assemblée lundi soir, après qu’une majorité de députés a refusé la poursuite des débats.

Le calendrier d'adoption définitif du texte par le parlement français risque ainsi d'être chamboulé, mais le gouvernement est bien décidé à faire entrer en vigueur le controversé pass vaccinal. Et ce, "le plus rapidement possible", a assuré son porte-parole Gabriel Attal. Avec un objectif en tête: accroître la pression sur les près de cinq millions de Français de plus de 12 ans toujours non vaccinés.

Un quasi-confinement

Concrètement, qu'est-ce qui va changer? Alors qu'il est actuellement possible de présenter un test négatif ou un certificat de rétablissement pour accéder à différents lieux et services, avec le pass vaccinal en vigueur, cela ne suffira plus. Un schéma vaccinal complet sera, en effet, nécessaire pour entrer dans les bars et restaurants, les lieux de loisirs, les foires et les transports interrégionaux. En bref, pour les personnes non vaccinées (ou pas totalement) - Français comme étrangers -, ce sera un quasi-confinement.

4 mois À partir du 15 février, pour disposer d'un schéma vaccinal complet, il faudra effectuer sa dose de rappel quatre mois - et non plus jusqu'à sept mois - après la dernière dose de vaccin.

Une nuance, toutefois: le certificat de rétablissement pourra vraisemblablement être utilisé à la place de la preuve vaccinale moyennant certaines conditions, qui doivent encore être annoncées.

Ce n'est pas fini. À partir du 15 février, pour disposer d'un schéma vaccinal complet, il faudra effectuer sa dose de rappel quatre mois - et non plus jusqu'à sept mois - après la dernière dose de vaccin. Attention, donc, si vous envisagez un séjour dans les Alpes - ou ailleurs - dans les prochains mois et que vous n'avez pas encore reçu votre booster.

L'opposition se félicite

Depuis son annonce, à la mi-décembre, le projet suscite de vives réactions au sein de la population, mais également parmi les élus. D'où les débats tendus, lundi soir, à l'Assemblée nationale, où La France Insoumise (LFI), une partie des Républicains (LR) et le Rassemblement national (RN) ont à nouveau pointé du doigt une atteinte aux libertés.

Les débats devraient se poursuivre ce mardi soir, d'après plusieurs sources parlementaires.

Plusieurs élus se sont félicités d'avoir "fait capoter" l'examen du texte. Dans la nuit, la candidate RN Marine Le Pen a salué sur Twitter "une victoire pour la démocratie". "On ne peut plus admettre que les débats sur les restrictions sanitaires, qui ont un impact sur la vie et les libertés de nos compatriotes, se déroulent de nuit loin du regard des Français", a-t-elle écrit.