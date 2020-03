Turquie: "Déjà 75.000 migrants vers l'UE"

Le gouvernement turc a envoyé plus de 75.000 migrants syriens vers l'Union européenne, a-t-il annoncé. La Turquie aussi lancé une offensive militaire contre le régime de Bachar al-Assad à Idleb. De son côté, Frontex a déployé des renforts et relevé son niveau d'alerte à la frontière gréco-turque.

"Nous (...) avons remonté le niveau d'alerte pour toutes les frontières avec la Turquie à élevé", a déclaré une porte-parole de Frontex dans un communiqué. "Nous avons reçu une demande d'aide supplémentaire de la Grèce. Nous avons déjà pris des mesures pour redéployer de l'équipement technique et des agents supplémentaires en Grèce", a-t-il ajouté.



La Turquie a ouvert ses frontières avec l'Europe, vers la Grèce et la Bulgarie, laissant libre passage à des milliers de réfugiés et de migrants.



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré avoir "ouvert les portes" pour les migrants après la mort de dizaines de ses soldats dans des bombardements aériens du régime du président syrien Bachar al-Assad dans le nord de la Syrie.



Il fait ainsi pression sur l'UE et les membres de l'Otan afin d'obtenir leur soutien dans ses opérations militaires en Syrie.