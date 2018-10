Tusk met en garde les Polonais contre leurs divisions

"Je ne suis pas en mesure d'accepter ni de comprendre, pourquoi la violence des divisions en Pologne va beaucoup plus loin que ce que j'observe en Europe", a dit l'ancien Premier ministre polonais.

"Pourquoi un débat politique dur dans notre pays doit-il se traduire par la haine et le mépris? ", a-t-il demandé.

Il faisait allusion au combat sans merci que se livrent sur plusieurs dossiers politiques les conservateurs au pouvoir du parti Droit et Justice (PiS) et l'opposition centriste et libérale.