Ultimatum pour Angela Merkel

L’Allemagne traverse une crise politique sans précédent. La fragile coalition entre les conservateurs et les Sociaux-démocrates semble sur le point d’imploser, non pas à cause d’un différend entre CDU et SPD mais pour cause de conflit existentiel sur le dossier des migrations entre le parti Chrétien-démocrate et son allié bavarois, le très conservateur parti chrétien-social CSU. L’avenir de la coalition est suspendu à une réunion lundi des instances dirigeantes de la CSU à Munich.