Ultime discours de Juncker sur l'Etat de l'Union

Jean-Claude Juncker l'affirme, il ne s'agit pas d'un bilan de l'action de la commission sur ces quatre années. Le travail continue pour faire de cette Union imparfaite une Union plus parfaite.

"Pas d'autosatisfaction ou de torse bombé", dit-il. "L'Union européenne est en paix, soyons-en heureux. Respectons-la et ne salissons pas son image. Disons oui au patriotisme non dirigé contre les autres, disons non au nationalisme qui nous empêche d'avancer ensemble."