Ultime sommet européen pour Theresa May, la "reine du Brexit"

Les dirigeants européens sont réunis jeudi et vendredi à Bruxelles pour leur dernier sommet de l'année. Ils aborderont le Brexit, dont l'issue est de plus en plus incertaine. Ce sera aussi le dernier sommet européen de Theresa May.

La Première ministre britannique Theresa May a rejoint ce jeudi ses homologues européens pour un sommet dont le premier acte sera consacré au Brexit. Ce sera son dernier sommet européen. Le Brexit, dont la date est inscrite dans le marbre, aura lieu le 29 mars. Dans 106 jours. A cette date, le Royaume-Uni ne sera plus membre de l'Union européenne. Qu'elle reste ou pas Première ministre, Theresa May ne devrait plus siéger au sein du Conseil européen.

Vue en plein écran ©REUTERS

Theresa May prendra la parole en fin d'après-midi ce jeudi. Rescapée du vote de défiance orchestré mercredi par son propre parti, elle tentera de convaincre les Vingt-Sept de lui laisser des marges de manœuvre. Le parlement britannique doit voter "entre le 7 et le 21 janvier" l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE.

La Première ministre risque toujours sa survie politique. Le rejet de l'accord sur le Brexit est fort, tant au sein de l'opposition que du camp des Conservateurs. Toutefois, de nombreux observateurs saluent la résistance inattendue de Theresa face à la fronde de son parti. Lundi soir, elle avait reporté en dernière minute le vote sur l'accord du Brexit, craignant un rejet. La "reine du Brexit", en sursis, n'a pas dit son dernier mot. "Je ne m'attends pas à une percée immédiate', a-t-elle dit à son arrivée au sommet, "ce que j'espère, c'est que nous pourrons commencer à travailler aussi rapidement que possible sur les assurances nécessaires".

Vue en plein écran ©REUTERS

"Je vais écouter ce que Theresa May va dire aujourd'hui, mais la négociation est maintenant terminée", a affirmé le Premier ministre belge Charles Michel lors de son arrivée au sommet.

"On peut avoir une discussion politique sur l'accord, mais on ne rouvre pas les négociations", confie le président du Parlement européen, Antonio Tajani.

"On ne peut rouvrir un accord juridique, ce qui a été négocié, mais ont peut avoir une discussion politique" Emmanuel Macron Président de la République française

Les Vingt-Sept, sans Theresa May, se réuniront lors d'un dîner pour débattre du Brexit. Ils sont unis sur la volonté de ne pas rouvrir les négociations. Mais ils pourraient lâcher du lest. "On ne peut rouvrir un accord juridique, ce qui a été négocié, mais ont peut avoir une discussion politique", a dit le président français Emmanuel Macron.

"Nous ne renégocierons pas l'accord ni la solution de dernier recours", écrit le président du Conseil Donald Tusk dans sa lettre d'invitation au sommet, "mais nous sommes prêts à examiner comment faciliter la ratification par le Royaume-Uni. Comme le temps presse, nous examinerons aussi notre état de préparation à un scénario d'absence d'accord."

Filet de sécurité

D'après le projet de conclusions du sommet, consulté par L'Echo, les dirigeants réaffirment l'impossibilité de renégocier et la volonté de ratifier l'accord du Brexit. En même temps, ils se disent prêts à "discuter de nouvelles garanties" et affirment le caractère "temporaire" du filet de sécurité ("backstop"), cette disposition du conseil qui maintient une union douanière avec le Royaume-Uni et impose des conditions particulières à l'Irlande de Nord en cas de Brexit sans accord.

Vue en plein écran ©AFP

Les chefs d'Etat ou de gouvernement soulignent aussi l'importance de conclure un accord post-Brexit, un accord de libre-échange, qui éviterait la mise en oeuvre du filet de sécurité."En principe, le filet de sécurité ne devrait jamais être mis en oeuvre, car nous voulons conclure un accord avec le Royaume-Uni durant la période de transition, un accord tellement bon que nous n'aurons pas besoin du filet de sécurité", a précisé, optimiste, le Premier ministre danois Lars Lokke Rasmussen.

Est-ce suffisant pour convaincre la chambre britannique? Mercredi, un tiers des députés conservateurs ont voté contre Theresa May. L'approbation d'une majorité suffisante d'élus à l'accord du Brexit est loin d'être gagné. L'imminence d'une sortie désordonné du Royaume-Uni de l'UE pourrait engendrer un chaos aux frontières et une incertitude pesant sur les marchés.

Le Brexit "met potentiellement 70.000 emplois en danger" en Belgique en cas d'absence d'accord, a ajouté Charles Michel, "nous sommes maintenant deux, trois ans plus tard et la situation est très compliquée. Je ne veux pas cela pour la Belgique".



Migration, zone euro, Russie

Les Vingt-Sept aborderont aussi, lors de ce sommet, la question migratoire, qui provoque une division profonde entre eux. Les pays hostiles aux migrants (pays de l'Est, Autriche, Italie) bloquent depuis juin tout progrès substantiel en la matière.

Le sommet de l'Eurogroupe se penchera vendredi à midi sur la réforme de la zone euro. Ils devraient entériner l'accord sur la "mini-réforme" conclu le 4 décembre dernier par leurs grands argentiers. Une réforme faisant l'impasse sur un véritable budget européen souhaité par le président Macron.