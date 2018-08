"Un Brexit sans accord", l'issue la plus probable selon Londres

Le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox , a estimé dimanche que l'hypothèse d'un Brexit sans accord entre Londres et Bruxelles était désormais la plus probable, blâmant "l'intransigeance" de la Commission européenne dans les négociations.

Présenté en juillet, le plan de Chequers prévoit la création d'une zone de libre-échange pour les biens et produits agricoles entre le Royaume-Uni et l'UE, et un maintien initial de l'alignement réglementaire de Londres sur Bruxelles dans ces domaines. Une disposition majeure du plan, visant à résoudre la question de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, a été rejetée par Michel Barnier.