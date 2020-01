Un "Megxit" à la fois surprenant et anticipé

La brutale décision du Duc et de la Duchesse de Sussex de mettre fin à leur rôle de représentation au sein de la famille royale questionne l’image et le modèle de communication des Windsor. Mais ces derniers ont survécu à d’autres crises similaires, voire pires.

Le plus grand coup de théâtre reste l’abdication du roi Edward VIII, en 1936. Celui-ci souhaitait épouser une femme qui avait déjà été mariée, ce que l’Église d’Angleterre n’approuvait pas.

Des crises plus nombreuses

Les crises ont été beaucoup plus nombreuses depuis une trentaine d’années et sont particulièrement intenses depuis quelques mois. Cet automne, le Prince Andrew a ainsi été forcé de suspendre ses fonctions royales après les révélations sur ses intérêts communs avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein.

Le divorce du même prince Andrew avec Sarah Ferguson dans les années 90, avait constitué une autre crise d’image majeure, de même que celui du Prince Charles avec la princesse Diana , à un tout autre niveau d’intensité. La mort accidentelle de la princesse à Paris le 31 août 1997, et l’absence d’émotion apparente de la Reine Elizabeth II , ont abîmé l’image de la famille royale dans des proportions inédites.

Une rupture avec la famille royale

Dans un documentaire diffusé l’automne dernier sur la chaîne ITV, Meghan Markle avait même affirmé que cette espèce de port altier britannique provoquait des dommages psychologiques. Le légendaire "upper stiff lip" monarchique, qui a déteint sur une partie de la société anglaise depuis des siècles, est remis en cause par Harry et Meghan qui disent en creux que l'image et la communication de la famille royale sont dépassées.