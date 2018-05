Un Premier ministre indépendant pour le gouvernement antisystème italien?

Alors que les tractations se poursuivent en Italie pour tenter de former un gouvernement, l'identité du nouveau chef figure de l'exécutif demeure inconnue. Si pendant un temps, les chefs de file de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles étaient pressentis, ils pourraient laisser la place à une personnalité indépendante.

Si durant la période post-élections, les chefs de file de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles briguaient la fonction de Premier ministre italien, ils pourraient laisser la place à une troisième figure, indépendante, affiliée à aucune des deux formations politiques. La composition du gouvernement commun pourrait être annoncée dimanche ou lundi.

Quel Premier ministre?

Vers une sortie de crise en Italie? Possible selon Vincenzo Spadafora ,conseiller politique de Luigi Di Maio et membre du Mouvement 5 étoiles (m5s), qui a évoqué la mise en place d’un gouvernement la semaine prochaine si tout allait bien. Mais qui sera la nouvelle figure à la tête du gouvernement italien?

"Je ne peux pas cacher ma joie et mon contentement que finalement nous puissions commencer à nous occuper des problèmes de l'Italie"

A la suite d'une entrevue ce mercredi, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, respectivement leaders du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue, avaient fait part de l'avancée des discussions sans pour autant donner davantage de précisions sur les attributions des postes gouvernementaux. "D'importants pas en avant ont été faits quant à la composition du gouvernement et à la (nomination) du Premier ministre", avaient-ils conjointement déclaré. De son côté, Vincenzo Spadafora a fait allusion ce vendredi à une équipe gouvernementale resserrée "avec moins de 20 ministres."