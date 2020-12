Un accord commercial avec le Royaume-Uni serait "imminent"

L'UE et le Royaume-Uni pourraient s'accorder ce mercredi sur un traité commercial post-Brexit. C'est du moins ce qu'affirment plusieurs sources.

Après plusieurs mois de négociations, un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne serait "imminent" , selon certaines sources diplomatiques. La Commission européenne aurait demandé aux ambassadeurs des 27 États de l'UE de se préparer pour une réunion jeudi matin. Certaines sources confirment également que les États membres ont entamé les préparatifs pour mettre en œuvre un accord commercial à partir du 1 er janvier . "C'est imminent", indique un diplomate européen. Mais d'autres refusent de confirmer l'information.

Ces informations sont à prendre avec la plus grande prudence, la saga du Brexit étant émaillée depuis le référendum de 2016 de rebondissements, de rumeurs et de déceptions.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre Boris Johnson auraient pris le relais des négociateurs depuis trois jours .

Cet accord commercial, un document de plus de 2.000 pages, négocié depuis plus de neuf mois, est censé régler la relations future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.