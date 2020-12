Un accord modeste, pour parer à un Brexit imminent...

L'accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni permettra de sauver les meubles le 1er janvier. Mais il comporte des lacunes, et l'implication du Parlement européen reste faible.

L'encre de l'accord commercial à peine séchée se pose la question des pertes et gains. Tant l'Union européenne (UE) que le Royaume-Uni se déclaraient satisfaits du texte final, un document de plus de 2.000 pages réglant dans les grandes lignes les relations futures entre les deux zones. L'accord est historique en ce qu'il règle pour la première fois un divorce entre l'Union et un de ses États membres. Mais il reste modeste à bien des égards.