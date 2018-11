"Un accord sur les relations post-Brexit" (Tusk)

Un accord de principe sur les futures relations entre Londres et l'Union européenne a été dégagé. Ce texte vise à gérer les contacts commerciaux, sécuritaires et autres après le Brexit. Il sera soumis au vote des dirigeants européens ce dimanche.

Il y a désormais un accord de principe sur une déclaration de politique devant régir les relations post-Brexit entre Londres et l'Union européenne. C'est ce qu'annonce le président Donald Tusk dans un tweet.

De son côté, la Première ministre britannique, Theresa May devrait s'exprimer devant son parlement vers 15h30. Elle devrait par ailleurs retrouvé Jean-Claude Juncker samedi vers 18h pour une nouvelle rencontre avant le sommet de dimanche.

Elle avait toutefois indiqué mercredi soir à l'issue de sa rencontre avec Jean-Claude Juncker ne pas être parvenue à un accord c ompte tenu des problèmes qu'il restait encore à régler: la situation de Gibraltar, les marchandises et la pêche.

Sur Gibraltar, May a indiqué au président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez son souhait de voir conclure avec l'Union un accord qui tient compte de la question de Gibraltar. Dans le chef de la Commission, on reconnaissait aussi que Gibraltar et la pêche restaient deux points à résoudre.