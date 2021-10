Un an après, l'hommage douloureux de la France à Samuel Paty

"Assassiné par un terroriste islamiste pour avoir enseigné et défendu les valeurs de la République dont la liberté d'expression." Un an jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, une plaque commémorative a été inaugurée ce samedi dans l'entrée du ministère français de l'Éducation, à Paris. Des hommages officiels au professeur d'histoire-géo et d'éducation morale et civique avaient lieu dans le Val-d'Oise où il vivait, dans les Yvelines où il enseignait, et à Paris où sa famille devait être reçue à l'Élysée.