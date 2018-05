Un an de Macron, des réformes tous azimuts

C'était le dimanche 7 mai 2017 au Louvre. Macron célébrait sa victoire face à Marine Le Pen et devenait président de la République française. Un an après, qu'en est-il de ses réformes? Tour d'horizon.

1/ Réforme du Code du travail

Achevée en quelques semaines à l’automne, elle comprend aussi la limitation des indemnités de départ. Elle a été conduite à grande vitesse et par ordonnances. Elle a laissé le monde du travail bouche bée.

2/ Réforme de l’assurance chômage

Le gouvernement a brandi la carotte et le bâton. L’assurance sera étendue aux indépendants et démissionnaires. Mais les chômeurs seront contrôlés et pourront être sanctionnés.