Un double statut britannique et européen pour l'Irlande du Nord?

Vers un statut spécifique?

Le Royaume-Uni a avancé l'idée d'un statut spécifique pour l'Irlande du Nord au sein de l'Union douanière et du marché commun. Une suggestion qui lui permettrait de continuer à commercer librement à la fois avec l'UE et les Britanniques.

Les Européens et les Britanniques excluent le rétablissement d'une telle frontière. Cependant, l'UE explique que l'absence de frontière n'est pas conciliable avec la sortie britannique du marché unique et de l'union douanière.

Désaccords côté irlandais

Certains diplomates européens ne sont guère plus enthousiastes et affichent également leur scepticisme."On n'a rien entendu à ce sujet, mais on voit mal comment cela pourrait marcher", a assuré un responsable de l'UE.